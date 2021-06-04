Іноземець намагався вивезти з Україні тепловізійні приціли

Прикордонники Одеського загону припинили спробу незаконного вивезення з України тепловізійних прицілів та комплектуючих до них.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Близько опівночі для проходження прикордонного контролю у Чорноморський порт прибула вантажівка турецької реєстрації під керуванням громадянина Туреччини. Іноземець прямував на виїзд з України.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили п'ять тепловізійних прицілів, зарядні пристрої до приладів нічного бачення, а також елементи живлення.

Оптико-електронні прилади та аксесуари до них іноземець приховав у спальному місці водія серед особистих речей.

Виявлені спеціальні засоби попередньо оцінені майже у 500 тис. грн та передані представникам митниці.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 червня контррозвідники Служби безпеки України заблокували на Хмельниччині викрадення і реалізацію комплектуючих до військової авіаційної техніки.