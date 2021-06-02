Контрабандисти намагалися вивезти авіаприлади до підсанкційних країн

Контррозвідники СБУ на Миколаївщині заблокували спробу незаконного вивезення за кордон авіаційного обладнання, частину якого ділки планували доправити в країни, що перебувають під санкціями Радбезу ООН.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку представники однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу й Африки. Зловмисники планували нелегально вивозити з України обладнання і прилади для військово-транспортних літаків.

Правоохоронці вилучили першу заплановану до контрабанди партію обладнання.

Слідчі СБУ повідомили про підозру одному з учасників незаконної схеми за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

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Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин і притягнення решти причетних до оборудки.