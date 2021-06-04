Центри COVID-вакцинації на вихідних працюватимуть у 10 містах

На вихідних 5-6 червня центри масової вакцинації проти коронавірусу працюватимуть у 10 містах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

Зокрема, працюватимуть вакцинальні центри у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Одесі (на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center та ЗОШ “Кримська”), Львові (на базі стадіону “Арена Львів”), Тернополі (на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка), Полтаві (на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).

Також відкриються вакцинальні центри у таких містах: м. Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант"; м. Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь"; м. Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради; м. Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат"; м. Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.

Як повідомлялося, за вихідні 29-30 травня у центрах вакцинації отримали щеплення майже 5 тис. людей. Тоді перші центри вакцинації запрацювали у Києві, Одесі, Львові. У них використовували вакцину CoronaVac, вироблену китайською компанією Sinovac.