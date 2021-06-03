У київському центрі COVID-вакцинації влаштують дві черги

Для мінімізації черг цими вихідними процес вакцинації записаних у додатку «Дія» киян буде змінено. Йдеться про вакцинацію мешканців міста, яка проходить у Міжнародному виставковому центрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

«Зважаючи на досвід попередніх вихідних, охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку «Дія» виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень, які медичні працівники здійснювали телефоном. Із близько 7 тисяч киян підтвердили бажання вакцинуватися лише 560 осіб. З одного боку така активність киян тішить відповідальним ставленням до імунопрофілактики. Та з іншого – хочеться максимально скоротити час очікування у чергах», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, для оптимізації процесу вакцинації у виставковому центрі прийнято рішення про розмежування потоків киян, які прийдуть на щеплення.

«Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у «Дії», але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку «живої черги», – пояснив Поворозник.

Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку «живої черги».

Вхід до Центру вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито з 10:00 до 17:30.

Адреса: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

Як повідомляв Укрінформ, 29 травня у Києві, Львові та Одесі розпочали роботу пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19, які функціонуватимуть у вихідні дні.

У Києві розпочав роботу Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру.

За інформацією МОЗ, обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна, доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. При цьому в МОЗ нагадали, що з 29 травня використовується вакцина CoronaVac, вироблена компанією Sinovac.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.