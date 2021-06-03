На Луганщині завершується ремонт мосту через річку Біленька

У Луганській області за програмою Президента «Велике будівництво» завершується капітальний ремонт мосту через річку Біленька.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Служба автомобільних доріг у Луганській області.

«На фінішну пряму вийшли роботи з капітального ремонту мосту через річку Біленька. Всього у рамках проєкту Президента «Велике будівництво» ведеться ремонт 3 штучних споруд на дорозі Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ», - ідеться в повідомленні.

Роботи ведуться одночасно на двох об’єктах: на мосту через річку Біленька та шляхопроводі через залізницю.

Наразі мостобудівники дотримуються графіку проведення ремонтних робіт, працюють без вихідних. Орієнтовна дата закінчення робіт на всіх трьох об’єктах – кінець червня – початок липня поточного року.

Міст через річку Біленька було збудовано в 1978 році. За цей час він зазнав істотних ушкоджень. Після капітального ремонту міст через річку Біленька матиме довжину – 24,65 м, ширину – 13,7 м. Проїжджа частина мосту становитиме 9,5 м, два тротуари – по 2,1 м.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що відновлення доріг місцевого значення є пріоритетним у 2021 році.