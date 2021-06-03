У Ковельській лікарні завершили реконструкцію приймального відділення

У Ковельській лікарні завершено роботи з реконструкції приймального відділення, що виконувалися за програмою Президента «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Волинська ОДА.

Під час реконструкції площу відділення було істотно збільшено, і тепер вона становить 1 370 кв. метрів. В оновлених приміщеннях облаштували оглядові та консультативні кабінети, процедурно-перев'язувальну кімнату, палати з ліжками тимчасового перебування пацієнтів і багато іншого.

Для початку роботи відділення лікарні залишилося отримати дозвільні документи, додали в облдержадміністрації.

Із держбюджету на реконструкцію було виділено 8 млн грн. У фінансуванні робіт брав участь також місцевий бюджет. Крім реновації приміщення, для відділення було закуплено сучасне медичне обладнання.Так, за програмою «Велике будівництво» лікарня отримала новий комп'ютерний томограф та апаратуру для реанімації.

Приймальне відділення Ковельської лікарні стало вже сьомим в області, в якому завершилися будівельні роботи. Раніше реконструкція була проведена у

Волинській обласній, Луцькій міській, Нововолинській центральній міській, Ратнівській та Камінь-Каширській центральних районних лікарнях, а також у Любомльському територіальному медичному об'єднанні.

Для всіх оновлених приймальних відділень за кошти держбюджету вже придбано 5 комп'ютерних томографів, 3 рентген-апарати і 1 апарат УЗД.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч в Україні має завершитися реконструкція 177 приймальних відділень. Заступник керівника Офісу Президента та координатор програми “Велике будівництво” Кирило Тимошенко раніше заявив, що за планом президентської програми у другій половині цього року має розпочатися реконструкція обласних лікарень.