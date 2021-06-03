Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві та області

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Києві та Київській області у найближчу годину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину в Києві та Київській області з утримання до кінця доби 3 червня пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 червня, в південних, східних та більшості центральних областей очікуються дощі з грозами, на решті території без істотних опадів.