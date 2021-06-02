Весна у Києві була холоднішою за кліматичну норму – метеорологи
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня температура повітря за сезон склала +8,4º, що на 1º нижче середньобагаторічних значень", - ідеться у повідомленні.
Весняні місяці, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення – 2°.
За весняний сезон у Києві був зафіксований лише один температурний рекорд середньодобової температури повітря - 14,1° 1 квітня.
Найхолодніше було 10 та 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -8,5°, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура піднялась до +25,1°.
Кількість опадів у столиці за весну склала 136 мм, що становить 93% кліматичної норми.
Як повідомляв Укрінформ, 24 травня у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що метеорологічна весна, яка у столиці тривала 62 дні, закінчилась і настало метеорологічне літо.