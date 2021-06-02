Весна у Києві була холоднішою за кліматичну норму – метеорологи

Нинішня весна у Києві була на 1º холоднішою за кліматичну норму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня температура повітря за сезон склала +8,4º, що на 1º нижче середньобагаторічних значень", - ідеться у повідомленні.

Весняні місяці, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення – 2°.

За весняний сезон у Києві був зафіксований лише один температурний рекорд середньодобової температури повітря - 14,1° 1 квітня.

Найхолодніше було 10 та 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -8,5°, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура піднялась до +25,1°.

Кількість опадів у столиці за весну склала 136 мм, що становить 93% кліматичної норми.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що метеорологічна весна, яка у столиці тривала 62 дні, закінчилась і настало метеорологічне літо.