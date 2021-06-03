У центральному парку Вінниці згоріли дитячі атракціони

У Вінниці в Центральному парку культури і відпочинку ім. Леонтовича згоріли дитячі атракціони.

Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління ДСНС у Вінницькій області, передає Укрінформ.

"2 червня о 21:19 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на вул. Хлібній в Центральному міському парку Вінниці сталося загоряння. По прибуттю на місце події рятувальників обласного центру з'ясувалося, що пожежа сталася в двох розважальних ятках на відкритій території парку на площі близько 70 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, рятувальникам вдалося швидко локалізувати пожежу, однак два атракціони вигоріли вщент. Зокрема, внаслідок займання знищено дитячі ігрові автомати, надувний атракціон та іграшки, а також частково пошкоджено тент сусідньої розважальної ятки.

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На момент пожежі розважальні локації були зачинені для відвідувачів.

Наразі обставини та причина пожежі з'ясовуються фахівцями.

Фото: Руслан Ільченко / vn.20minut.ua