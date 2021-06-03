Служба безпеки затримала агента «ДНР», який прикривався роботою з ООН
Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Укрінформ.
«Оперативники спецслужби встановили, що чоловік обіймав на момент затримання посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців», - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, на виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР Міноборони та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС.
Агента ворожої спецслужби затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Викриття проводилось під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.