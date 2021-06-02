«Се файно»: в Ужгороді відновили авіасполучення з Києвом

В Ужгороді сьогодні відновлюється авіасполучення між областю і столицею. Регулярні рейси зі столиці до обласного центру Закарпаття і назад здійснюватиме український лоукостер Windrose тричі на тиждень – у понеділок, середу і п'ятницю.

Літак вилітатиме з аеропорту “Бориспіль” о 09.30 і приземлятиметься в 11.30 в “Ужгороді”.

Міжнародний аеропорт "Ужгород" сьогодні, 2 червня, прийняв перший літак, що здійснював рейс із Києва.

Літак відправився з Києва о 09.30, прибув до Ужгорода об 11.20, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Здійснюватиме перельоти до Ужгорода авіакомпанія Windrose тричі на тиждень: у понеділок, середу і п'ятницю. Виліт із Києва о 9.30 год, в Ужгород літак прибуватиме об 11.30 год. Виліт із Ужгорода о 12.20, в Київ літак прибуватиме о 14.10 год.

Тривалість перельоту – 1 год. 50 хв.

Таким чином, на Закарпатті відновили регулярне авіасполучення зі столицею, якого не було із 2016 року: аеропорт “Ужгород” не приймав регулярні рейси (за виключенням півроку в 2019-му, коли авіаперевезення з Києва здійснював перевізник “Мотор Січ”). Причиною зупинки аеропорту було припинення дії угоди між Україною та Словаччиною про спільний повітряний простір. Угоду знову підписали у вересні 2020 року. Вона набирає чинності з 5 червня, але інструментальний супровід польотів запрацює із 9 вересня — передбачається, що тоді буде забезпечена інструментальна посадка літаків за аеронавігаційними приладами з боку Словаччини. Наразі літаки курсуватимуть за правилами візуальних польотів.

Особливістю міжнародного аеропорту “Ужгород” є те, що для зльоту і приземлення літаків доводиться залітати в повітряний простір Словаччини. Міжурядова угода визначає умови використання цієї частини повітряного простору.

За словами Олега Коцюби, директора аеропорту «Ужгород», ціна на квиток становитиме 1,5 тисячі гривень.

«Вихід до борту в Києві – через термінал D. Ціна на квиток – 1,5 тисячі гривень – близька до вартості квитка в СВ-вагоні потяга. Але якщо потяг їде з Києва до Ужгорода понад 14 годин, то повітрям крайньої західної області можна буде дістатися всього за дві години. “Се файно,” – кажуть на Закарпатті та очікують від старту роботи аеропорту нових можливостей для туризму й економіки регіону. Досі аеропорт “Ужгород” не працював із 2016 року», - зазначив він в інтерв'ю Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, місцем будівництва нового аеропорту на Закарпатті буде Мукачівська тергромада.