Олег Коцюба, директор аеропорту “Ужгород”

В Ужгороді сьогодні відновлюється авіасполучення між областю і столицею. Регулярні рейси зі столиці до обласного центру Закарпаття і назад здійснюватиме український лоукостер Windrose тричі на тиждень – у понеділок, середу і п'ятницю. Літак вилітатиме з аеропорту “Бориспіль” о 09.30 і приземлятиметься в 11.30 в “Ужгороді”.
Вихід до борту в Києві – через термінал D. Ціна на квиток – 1,5 тисячі гривень – близька до вартості квитка в СВ-вагоні потяга. Але якщо потяг їде з Києва до Ужгорода понад 14 годин, то повітрям крайньої західної області можна буде дістатися всього за дві години. “Се файно,” – кажуть на Закарпатті та очікують від старту роботи аеропорту нових можливостей для туризму й економіки регіону. Досі аеропорт “Ужгород” не працював із 2016 року.
НАПРЯМОК ПОПУЛЯРНИЙ, ЛЮДИ РОЗКУПОВУЮТЬ КВИТКИ
- Сьогодні в аеропорту Ужгорода приземляється перший за довгий час регулярний рейс. Наскільки заповнений борт, чи популярне це сполучення?
- Заповнюваність борту – це конфіденційна інформація авіаперевізника, але наскільки нам відомо – напрямок запитаний, люди розкуповують квитки.
- Наскільки вигідніше зараз літати на Закарпаття, аніж їхати потягом чи авто?
- Це насамперед зручно людям, які цінують час, їм однозначно буде вигідніше. Уже довший час говорилося про те, що відновлення авіасполучення між Ужгородом і Києвом – це архіважлива річ. І для туристів, які приїжджатимуть на Закарпаття відпочивати, і для мешканців області, які зможуть літати в Київ вирішувати якісь свої питання. Також мова йде про зістикування з рейсами на дальні напрямки – і по Україні, й за кордон. Тому аеропорт, який працює, для Закарпаття – важливий, з урахуванням усіх наявних географічних та логістичних нюансів. Ужгород – найбільш віддалений обласний центр від більшості великих міст України, тому наявність авіасполучення з містом – це просто нагальна потреба й атрибут сучасного життя.
ЦІ РЕЙСИ – НАСАМПЕРЕД ДЛЯ ТУРИСТІВ
- Чи прораховували ви, хто є цільовою аудиторією для польотів із та до аеропорту “Ужгород”? Чи це, перш за все, туристи, чи мова йде про бізнес-поїздки – адже йдеться поки що про єдиний напрямок рейсів “Ужгород-Київ”?
- Ні, регулярний рейс із Києва до Ужгорода – це не означає, що напрямок зручний переважно для мешканців столиці. Це зручно і для тих, хто хоче приїхати відпочивати на Закарпаття з інших областей. 2 години льоту – це незрівнянно зручніше, ніж їхати на Закарпаття потягом чи автомобілем понад десять годин.
- Тобто насамперед – таки для туристів?
- Це туристи, якщо мова про сполучення Київ-Ужгород, і це також туристи, якщо мова про людей, які летітимуть з Ужгорода до Києва, а вже звідти, з аеропорту “Бориспіль”, збираються летіти в інші країни. Для них завжди є певний резерв місць на цьому рейсі.
РЕЙСИ ВИГІДНІ Й ЗА ЦІНОЮ, І ЛОГІСТИЧНО
- Такий момент: коли два роки тому було відновлено роботу аеропорту, хоч і не на довгий час, рейси виявилися нерентабельними: задорогі, ще й із пересадкою у Львові. Чи врахували ці нюанси зараз?
- Порівняно з тими сумами на квитки, які були в 2019-му, зараз ці польоти доступні. Мова йде про 3 тисячі гривень у два боки. Тоді мова йшла про понад 3 тисячі гривень в один бік. Зараз ціна квитка в один бік 1,5 тисячі гривень (якщо купувати заздалегідь, а не в день польоту) – це ціна квитка в СВ-вагоні потяга. Тобто ціни абсолютно адекватні. І щодо зручності – нема жодних пересадок, це прямий рейс. Ви сідаєте в Ужгороді, виходите в Борисполі.
- Скажіть, який ефект від того, що відновиться авіасполучення, очікує область?
- Функціонування аеропорту – це маркер регіону, і в туристичній сфері, й в економічній привабливості. Дай Бог, швидше закінчиться цей коронавірусний час – і до нас літатимуть представники бізнесу з країн ЄС, бо це зручно і нема потреби стояти в чергах на кордоні. Буквально за кілька годин прилетіти, вирішити свої питання і полетіти – це зручно для сучасної людини, для якої час – це гроші.
ЗАРАЗ ШУКАЄМО ПЕРЕВІЗНИКІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧАРТЕРНИХ РЕЙСІВ
- Поясність, як наразі ви співпрацюєте зі словаками за міжурядовою угодою між Україною та Словаччиною щодо спільного користування аеропростором?
- Сама угода набирає чинності з 5 червня, але інструментальний супровід польотів запрацює з 9 вересня – передбачається, що тоді вже буде інструментальна посадка літаків за аеронавігаційними приладами з боку Словаччини. Наразі літаки курсуватимуть за правилами візуальних польотів.
- Коли можливий запуск інших напрямків з аеропорту, не тільки Ужгород-Київ, а скажімо, до Одеси чи Херсона – на літній період? Чи до Будапешта, Праги?
- Я цього прагну, і ми зараз шукаємо компанії, які запропонують нам такі напрямки. Сьогодні працюємо першочергово над тим, аби запрацювали також чартерні рейси. Учора у мене була зустріч із операторами, які відправляють туристів із Закарпаття на такі популярні напрямки як Туреччина, Єгипет, Хорватія. Наразі вони працюють за схемою, коли туристів відвозять до Львова автобусом, а там уже садять на літак – це додатковий час та кошти.
Тобто, ми готові до співпраці з будь-яким перевізником, аеропорт готовий обслуговувати борти.
- А наскільки летовище готове зараз інфраструктурно, щоби приймати борти?
- Аеропорт достатньо обладнаний, виконані всі необхідні роботи, які відповідають вимогам авіаційної безпеки, що зазначені у відповідних нормативних актах. Зараз якраз у нас працює комісія перевізника Windrose, яка вивчає спроможність аеропорту щодо прийому бортів. Ми завершили роботи щодо облаштування летовища, тепер триває ремонт будівлі аеровокзалу. Сам термінал відремонтований для прийому та посадки пасажирів, має, в принципі, сучасний вигляд. Власне, співробітники аеропорту відзначають, що за останні два тижні тут зробили більше, аніж за останні кілька років.
Тетяна Когутич, Ужгород
Фото Сергія Гудака