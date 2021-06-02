Олег Коцюба, директор аеропорту “Ужгород”

Ціна квитка на літак із Києва до Ужгорода абсолютно адекватна і близька до вартості квитка у потязі

В Ужгороді сьогодні відновлюється авіасполучення між областю і столицею. Регулярні рейси зі столиці до обласного центру Закарпаття і назад здійснюватиме український лоукостер Windrose тричі на тиждень – у понеділок, середу і п'ятницю. Літак вилітатиме з аеропорту “Бориспіль” о 09.30 і приземлятиметься в 11.30 в “Ужгороді”. Вихід до борту в Києві – через термінал D. Ціна на квиток – 1,5 тисячі гривень – близька до вартості квитка в СВ-вагоні потяга. Але якщо потяг їде з Києва до Ужгорода понад 14 годин, то повітрям крайньої західної області можна буде дістатися всього за дві години. “Се файно,” – кажуть на Закарпатті та очікують від старту роботи аеропорту нових можливостей для туризму й економіки регіону. Досі аеропорт “Ужгород” не працював із 2016 року. НАПРЯМОК ПОПУЛЯРНИЙ, ЛЮДИ РОЗКУПОВУЮТЬ КВИТКИ - Сьогодні в аеропорту Ужгорода приземляється перший за довгий час регулярний рейс. Наскільки заповнений борт, чи популярне це сполучення? - Заповнюваність борту – це конфіденційна інформація авіаперевізника, але наскільки нам відомо – напрямок запитаний, люди розкуповують квитки.

- Наскільки вигідніше зараз літати на Закарпаття, аніж їхати потягом чи авто? - Це насамперед зручно людям, які цінують час, їм однозначно буде вигідніше. Уже довший час говорилося про те, що відновлення авіасполучення між Ужгородом і Києвом – це архіважлива річ. І для туристів, які приїжджатимуть на Закарпаття відпочивати, і для мешканців області, які зможуть літати в Київ вирішувати якісь свої питання. Також мова йде про зістикування з рейсами на дальні напрямки – і по Україні, й за кордон. Тому аеропорт, який працює, для Закарпаття – важливий, з урахуванням усіх наявних географічних та логістичних нюансів. Ужгород – найбільш віддалений обласний центр від більшості великих міст України, тому наявність авіасполучення з містом – це просто нагальна потреба й атрибут сучасного життя. ЦІ РЕЙСИ – НАСАМПЕРЕД ДЛЯ ТУРИСТІВ - Чи прораховували ви, хто є цільовою аудиторією для польотів із та до аеропорту “Ужгород”? Чи це, перш за все, туристи, чи мова йде про бізнес-поїздки – адже йдеться поки що про єдиний напрямок рейсів “Ужгород-Київ”? - Ні, регулярний рейс із Києва до Ужгорода – це не означає, що напрямок зручний переважно для мешканців столиці. Це зручно і для тих, хто хоче приїхати відпочивати на Закарпаття з інших областей. 2 години льоту – це незрівнянно зручніше, ніж їхати на Закарпаття потягом чи автомобілем понад десять годин.

- Тобто насамперед – таки для туристів? - Це туристи, якщо мова про сполучення Київ-Ужгород, і це також туристи, якщо мова про людей, які летітимуть з Ужгорода до Києва, а вже звідти, з аеропорту “Бориспіль”, збираються летіти в інші країни. Для них завжди є певний резерв місць на цьому рейсі. РЕЙСИ ВИГІДНІ Й ЗА ЦІНОЮ, І ЛОГІСТИЧНО - Такий момент: коли два роки тому було відновлено роботу аеропорту, хоч і не на довгий час, рейси виявилися нерентабельними: задорогі, ще й із пересадкою у Львові. Чи врахували ці нюанси зараз? - Порівняно з тими сумами на квитки, які були в 2019-му, зараз ці польоти доступні. Мова йде про 3 тисячі гривень у два боки. Тоді мова йшла про понад 3 тисячі гривень в один бік. Зараз ціна квитка в один бік 1,5 тисячі гривень (якщо купувати заздалегідь, а не в день польоту) – це ціна квитка в СВ-вагоні потяга. Тобто ціни абсолютно адекватні. І щодо зручності – нема жодних пересадок, це прямий рейс. Ви сідаєте в Ужгороді, виходите в Борисполі. - Скажіть, який ефект від того, що відновиться авіасполучення, очікує область? - Функціонування аеропорту – це маркер регіону, і в туристичній сфері, й в економічній привабливості. Дай Бог, швидше закінчиться цей коронавірусний час – і до нас літатимуть представники бізнесу з країн ЄС, бо це зручно і нема потреби стояти в чергах на кордоні. Буквально за кілька годин прилетіти, вирішити свої питання і полетіти – це зручно для сучасної людини, для якої час – це гроші. ЗАРАЗ ШУКАЄМО ПЕРЕВІЗНИКІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧАРТЕРНИХ РЕЙСІВ - Поясність, як наразі ви співпрацюєте зі словаками за міжурядовою угодою між Україною та Словаччиною щодо спільного користування аеропростором? - Сама угода набирає чинності з 5 червня, але інструментальний супровід польотів запрацює з 9 вересня – передбачається, що тоді вже буде інструментальна посадка літаків за аеронавігаційними приладами з боку Словаччини. Наразі літаки курсуватимуть за правилами візуальних польотів.