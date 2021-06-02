У Хмельницькому влаштували парад близнюків

У Міжнародний день захисту дітей у Хмельницькому провели парад, у якому взяли участь близько 100 пар близнят.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

«Традиційний Парад близнюків – унікальне явище. Сьогодні взяли участь близько 100 пар близнят. Подарунок отримав батько трійні, яка народилася нещодавно», - зазначив мер.

Як розповіла заступниця начальника управління молоді та спорту міської ради Олена Мандзій, у Хмельницькому останнім часом народжується багато двійнят і трійнят, тож таким заходом хотіли привернути до цього увагу.

За її словами, долучитися до конкурсів та розваг змогли взяти не лише учасники параду, а й усі охочі діти.

Як відомо, 1 червня в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей та Всесвітній день батьків.