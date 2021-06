У Хмельницькому пройде Джаз-фест - вхід для усіх буде вільним

У Хмельницькому 11-12 червня відбудеться фестиваль джазової музики Джаз-фест Поділля.

Про це йдеться на сторінці заходу у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що фестиваль проходитиме на стадіоні «Поділля» і вхід для всіх бажаючих буде вільним.

Організатори анонсують виступи Dennis Adu Big Band, Roland Abreu & The Cuban Latin Jazz, ManSound, Focusyear Band 2, Paul Komolafe, Julia Shved & Shockolad, Big Band Національного президентського оркестру, проєкту Олексія Боголюбова «Travelling to the centre of Europe».

Окрім того, на фестивалі буде нагода почути Big Band Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру та Богдана Кравчука, а також Big Band оркестру поліції Хмельницької області.

Фестиваль джазової музики «Джаз-фест Поділля» започаткований у 2005 році з ініціативи викладачів Хмельницького музичного училища імені Заремби.