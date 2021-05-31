Ремонтні роботі на крані, що будує міст у Запоріжжі, завершуватимуть на плаву

Задіяний у будівництві вантового моста через Дніпро у Запоріжжі плавучий кран “Захарій" у червні повернеться з Херсона, де перебуває зараз на ремонті. Завершувати відновлювальні роботи будуть на плаву, дорогою до Запоріжжя.

Про це сказав заступник керівника Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Олександр Шандиба, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

“На сьогодні кран перебуває на судноремонтному заводі в Херсоні. Основні роботи з ліквідації пошкодження вже завершені. Завтра, як нам обіцяли, його мають спустити на воду. Там залишились деякі відновлювальні роботи, які будуть виконуватись у в трюмах. Роботи, які залишились, будуть виконувати на плаву, дорогою в Запоріжжя, аби пришвидшити повернення”, - сказав Шандиба.

Читайте також: Будівництво запорізьких мостів не зупиняється попри несправність плавкрана

За його словами, кран повернеться до Кривої бухти (будівельний майданчик, де йде укрупнення металевих секцій основи майбутнього вантового моста) вже в 10-их числах червня.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня кран Lifting LK - 800 (Zakhariy) натрапив на підводну скелю, пошкодивши його дно. Його відправили до Херсона на ремонт.