У Запоріжжі кран «Захарій» натрапив на підводну скелю і призупинив роботу

Під час робіт з будівництва мостового переходу через Дніпро в Запоріжжі кран "Захарій" натрапив на підводну скелю та зазнав пошкодження.

Про це у Фейсбуці повідомляє підрядник робіт – компанія Onur Group Ukraine, передає Укрінформ.

"Сьогодні під час виконання робіт Кран Lifting LK - 800 (Zakhariy) натрапив на підводну скелю, через неправильно пророблену роботу щодо річкового маршруту. Було пошкоджено дно крану, тому зараз він тимчасово призупиняє свою роботу", - йдеться у дописі.

Мостобудівники обіцяють у максимально швидкі терміни здійснити ремонт пошкодженої частини і відновити роботи з будівництва мосту.

Як повідомлялось, кран LK-800 (колишня назва "Захарій") є найпотужнішим краном типу "ріка - море" в Європі - вантажопідйомність становить 800 тонн. Він ходить під прапором Камеруну. Крану належить установити 12 металевих секцій на верхову і низову частину мосту.

25 квітня у Запоріжжі кран встановив на тимчасові опори першу металеву конструкцію майбутнього вантового мосту.

Запорізький міст є флагманом програми Президента України "Велике будівництво". Це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років. У межах національної програми "Велике будівництво", у 2020 році зведення запорізьких мостів було відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкта було визначено турецьку компанію. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн.