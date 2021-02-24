У Запоріжжі за допомоги крану «Захарій» почали монтаж тимчасових опор вантового мосту

Плавучий кран LK-800 ("Захарій") встановлює тимчасові опори, які використовуватимуться під час монтажу вантового мосту через р. Дніпро.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу сказав головний геодезист підрядної організації «Онур» Феяз Дойгун.

"Зараз ми встановлюємо другу тимчасову опору, всього їх буде п'ять. Вони потрібні для монтажу секцій вантового мосту. На монтаж однієї опори йде один день", - сказав представник підрядної організації.

Кожна тимчасова опора складається з двох частин, вага однієї - 205 тонн, другої - 160 тонн. З Кривої бухти кран виїжджає о 7:00, робочий день на споруді №10 (пілони) закінчується о 17:00-18:00. У скаладанні конструкцій задіяні 100 будівельників.

Підрядники кажуть, що працювати на воді складно і весь процес залежить від погодних умов, вітру і течії.

Кран LK-800 є найпотужнішим краном типу "річка-море" в Європі. Він ходить під прапором Камеруну. Вантажопідйомність становить 800 тонн. Йому належить встановити 12 металевих секцій (по 6 на верхову і низову частину мосту), довжина кожної 82 метри. Загальна ж довжина вантового мосту - 660 м. Рух по верховій частині мосту в Укравтодорі обіцяють відкрити вже в кінці серпня 2021 року. Весь міст, за словами підрядника, вони побудують за 1,5 - 2 роки.

Як повідомлялося раніше, вантовий міст буде найвищим в Україні - висота пілонів, які будуть тримати міст, становить 166 метрів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запорізький міст є флагманом програми «Велике будівництво».

Запорізький міст - це магістраль безперервного руху довжиною понад 9 км, що складається з шести транспортних розв'язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту - 16 років. У 2020 році будівництво запорізьких мостів відновили. У лютому 2020 року переможцем тендера на будівництво об'єкта була визначена турецька компанія "Онур". Загальна вартість проєкту - 11,9 млрд грн (з ПДВ).