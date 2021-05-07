Будівництво запорізьких мостів не зупиняється попри несправність плавкрана

Попри несправність плавкрана LK-800, спорудження балкового та вантового мостів у Запоріжжі, яке ведеться за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", не зупиняється та йде з випередженням графіка.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Олександр Кубраков у Фейсбуці.

За словами Кубракова, 6 травня підрядна організація «ОНУР ТААХУТ» повідомила про пошкодження дна крана LK-800 (відомий як «Захарій») об підводну скелю. У цей час він рухався до Кривої Бухти новим обхідним суднохідним фарватером.

"Одразу наголошу на тому, що тимчасове призупинення роботи плавкрана не призупиняє саме будівництво, адже він використовується для доставлення та монтажу секцій виключно вантового моста", - додав Кубраков.

Він зазначив, що підрядник обіцяє максимально швидко відремонтувати пошкоджену частину крана. Наразі активні роботи на мостах тривають цілодобово і не будуть зупинятися. Так, на низовій частині балкового моста до кінця цього року буде завершене насування прогонової будови, а після цього її опустять у проєктне положення.

У Кривій бухті тим часом триває складання секцій для вантового мосту. Наразі їх складено 4 з необхідних 12 (6 для низової та 6 - для верхової частин моста). Одночасно на вантовому мосту проводять окремі види робіт, для яких не потрібно залучати плавкран. А на окремих штучних спорудах готуються до будівництва транспортних розв’язок.

"Роботи цілодобово тривають одночасно на всіх мостах та розв’язках, які є частиною запорізьких мостів. Тимчасова несправність плавкрана не впливає на загальний термін завершення проєкту", - підкреслив очільник Укравтодору.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що 28 квітня плавкран успішно доставив першу 720-тонну секцію моста з Кривої бухти на тимчасові опори.