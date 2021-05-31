Новий міст у Кременчуці збудують за три роки

Новий міст через Дніпро у місті Кременчук планують повністю побудувати за три роки у ході реалізації програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Полтавська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що безпосереднє спорудження мосту розпочнеться вже у жовтні після проведення експертизи. Компанія «Догуш» реалізуватиме проєкт за схемою Design and Build – підрядник здійснюватиме і проєктування, і будівництво мосту. Наразі тривають підготовчі роботи.

«Зараз ідуть підготовчі роботи, в тому числі із геодезії, розташування містечка для проживання працівників будівельної компанії. У вересні плануємо завершити відповідну експертизу, а в жовтні почати безпосереднє спорудження мосту. Сьогодні ми пересвідчилися, що все йде за планом та графіком», - розповів голова ОДА Олег Синєгубов.

Об’єкт буде повністю профінансований за кошти державного бюджету. Загальна кошторисна вартість проєкту – понад 11 млрд грн, зокрема проєктних робіт – 280,7 млн грн, будівельних – 10,9 млрд грн.

За даними ОДА, довжина вантового мосту становитиме 720 м, естакади – 1,9 км, загальні дорожні роботи сягатимуть 5,4 км. Особливістю проєкту стане максимальна локалізація виробництва - 95% усіх матеріалів будуть вироблені в Україні.

Як розповів Синєгубов, вже створено робочу групу, за допомогою якої обласна влада координуватиме процес будівництва спільно зі Службою автодоріг, підрядною компанією, містом і всіма дотичними службами.

«Для Президента, уряду, Полтавської облдержадміністрації, громади – це пріоритетний проєкт. Бо без будівництва нового мосту ми наражаємо не лише жителів Кременчука, а й усього центру України на транспортний колапс, оскільки останній капремонт мосту відбувся понад 30 років тому», - заявив очільник області.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко раніше заявив, що зведення Запорізьких мостів через Дніпро триває безпрецедентними для України темпами. Проїзд верховою частиною балкового мосту був відкритий у грудні минулого року, а цього року планується відкрити і низову частину шляхопроводу.