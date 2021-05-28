Укрзалізниця оголосила тендер на добудову Дарницького моста в Києві

АТ "Укрзалізниця" продовжить роботи з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві.

Наразі оголошено тендер на пошук підрядника для виконання робіт.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Укрзалізниці з посиланням на в.о. голови правління компанії Івана Юрика.

Зазначається, що пропозиції на участь у тендері Укрзалізниця прийматиме до 11 липня 2021 року.

«Завдяки злагодженій роботі Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці та Укравтодора ми розморожуємо роботи з будівництва Дарницького мосту. Залізнична його частина вже багато років успішно експлуатується, необхідно добудувати автомобільну інфраструктуру. Багато років це питання залишалося відкритим через невиділення коштів з бюджету України або місцевих бюджетів», — зазначив Юрик.

Залишок нереалізованих коштів, згідно з проєктом, затвердженим розпорядженням Кабміну від 26 вересня 2007 року №798-р, становить 1,2 млрд грн. Передбачено, що профінансовані вони будуть за рахунок бюджетних коштів. Нині "міст знаходиться на балансі Укрзалізниці, але компанія ініціює передачу цього об’єкта на баланс міста Києва".

"Зокрема, у ході робіт буде добудовано автомобільні з’їзди на лівому березі Дніпра. <...> На правому березі міст виходить на Наддніпрянське шосе та готовий на 100%", - поінформували в УЗ.

Дарницький міст — це комбінований залізнично-автомобільний міст через Дніпро в Києві, що включає залізничну колію та шестисмугову автомобільну дорогу — в обох напрямках по три смуги. Споруджували міст упродовж семи років, з 2004-го по 2011-ий. Міст лише частково введено в експлуатацію: рух для залізничного транспорту та з'їзди й заїзди автомобільної частини мосту на правому березі було відкрито в 2010 - 2011 роках.

У березні 2021 року в Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодорі) заявляли, що роботи з добудови Дарницького моста розпочнуться вже влітку 2021 року. Сам об'єкт залишиться на балансі АТ "Укрзалізниця", а Укравтодор надаватиме управлінську та операційну допомогу для його добудови.