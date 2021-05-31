У Маріуполі відкрили реконструйовану школу - фото

У Маріуполі на Донеччині відкрилася школа, реконструйована за президентською програмою «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

«Оновлена маріупольська школа №26 стала першим об’єктом президентської програми «Велике будівництво», який відкрився на Донеччині у 2021 році. Сьогодні школярі святкують тут свято останнього дзвоника», - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі відкрилася школа, реконструйована за програмою «Велике будівництво» / Фото: Донецька ОДА

Зазначається, що після реконструкції значно збільшилася потужність школи, і 1 вересня за парти тут сядуть 960 дітей, що практично вдвічі більше, ніж до реконструкції. Вже сьогодні в цю школу набрано 4 перших класи.

На ремонтні роботи було витрачено понад 123 млн грн. Стара будівля цілковито оновлена як зсередини, так і ззовні. На пришкільній території облаштовано комплекс спортивних майданчиків із тренажерами, футбольне поле зі штучним покриттям, бігову доріжку. Спортзал оснащено новим і якісним приладдям.

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Як повідомлялося, у Донецькій області у 2021 році заплановано реалізовувати 34 проєкти в межах президентської програми «Велике будівництво». 29 з цих проєктів мають соціальну спрямованість (школи, дитсадки, медичні заклади, спортивні об’єкти), 5 – це проєкти економічного розвитку. Більшість із запланованого має бути завершено до кінця 2021 року (21 проєкт), решта – у 2022 році.

Президентська програма «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах цієї програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві-2021» сягатиме 70%.