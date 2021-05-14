На Луганщині відновили стадіон Новопсковської ДЮСШ
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Луганська ОДА.
«Стадіон «Будівельник» Новопсковської дитячо-юнацької спортивної школи, відремонтований у рамках реалізації проєкту Президента України «Велике будівництво». За кошти ДФРР (8192,821 тис. грн) та обласного бюджету (2052,340 тис. грн) в рамках програми Президента на території громади, починаючи з минулого року, реалізовано масштабний проєкт капітального ремонту стадіону «Будівельник» (загальна вартість 10245,161 тис. грн)», - ідеться в повідомленні.
У 27 навчально-тренувальних групах ДЮСШ займаються 328 вихованців, з якими працюють 18 тренерів-викладачів з таких видів спорту: волейбол, футбол, греко-римська боротьба, армспорт, пауерліфтинг, гирьовий спорт, важка та легка атлетика.
Фото: Луганська ОДА, Фейсбук