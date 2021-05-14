На Луганщині відновили стадіон Новопсковської ДЮСШ

У рамках проєкту Президента «Велике будівництво» у Новопсковській громаді Луганської області відновили стадіон.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Луганська ОДА.

«Стадіон «Будівельник» Новопсковської дитячо-юнацької спортивної школи, відремонтований у рамках реалізації проєкту Президента України «Велике будівництво». За кошти ДФРР (8192,821 тис. грн) та обласного бюджету (2052,340 тис. грн) в рамках програми Президента на території громади, починаючи з минулого року, реалізовано масштабний проєкт капітального ремонту стадіону «Будівельник» (загальна вартість 10245,161 тис. грн)», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у поточному році для стадіону було придбано знаряддя та спортивну форму, змонтоване електронне табло, а також нанесена розмітка поля. Загальна вартість придбаного обладнання становить 84 тис. грн.

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У 27 навчально-тренувальних групах ДЮСШ займаються 328 вихованців, з якими працюють 18 тренерів-викладачів з таких видів спорту: волейбол, футбол, греко-римська боротьба, армспорт, пауерліфтинг, гирьовий спорт, важка та легка атлетика.

Фото: Луганська ОДА, Фейсбук