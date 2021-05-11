У Наркевицькій територіальній громаді на Хмельниччині у рамках програми Президента «Велике будівництво» відкрили реконструйований стадіон.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Хмельницьку ОДА.

Зазначається, що на стадіоні реконструювали велике футбольне поле з автоматичною системою поливу, облаштували легкоатлетичні доріжки, збудували баскетбольне та волейбольне поля, тенісний корт із наливним поліуретановим покриттям, поле для мініфутболу та мінітренажерний зал.

На Хмельниччині реконструювали стадіон

Зазначається, що у 2019 році для виконання робіт на стадіоні з ДФРР (Державний фонд регіонального розвитку – ред.) спрямували 3 млн грн та 300 тис. грн – з місцевого бюджету. У 2020 році з ДФРР виділили ще 10,6 млн грн та 1,4 млн грн – з місцевого бюджету.

Реалізацію проєкту здійснювала підрядна організація з Хмельницького ПП «Спорт-Прогрес».

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Як повідомляв Укрінформ, програма Президента «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми буде завершено близько 300 об’єктів соцінфраструктури.