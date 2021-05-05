На Полтавщині звели шкільний спортзал

У селищі Ромодан Миргородського району на Полтавщині у межах порграми Президента "Велике будівництво" добудували сучасний шкільний спортзал.

Про це повідомив у Телеграмі голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"Його почали зводити ще 2018 року, й тоді він мав усі шанси стати черговим довгобудом. Минулого літа пообіцяв жителям, що спортзал ми добудуємо. Об'єкт включили до програми "Велике будівництво" та спрямували фінансування з ДФРР", - зазначив очільник ОДА.

За його словами, раніше уроки фізкультури тут проводили на спортивному майданчику, а взимку – у пристосованому приміщенні. Тепер повноцінно займатися спортом зможуть не лише школярі, а й, у позаурочний час, мешканці громади.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році планується збудувати і оновити 6 500 км доріг та 245 штучних споруд, 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень.