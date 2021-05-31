У Вінниці з 1 червня удвічі подорожчає проїзд у маршрутках

У Вінниці від завтра, 1 червня, проїзд у маршрутних таксі подорожчає удвічі до 10-12 гривень.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Таке рішення ухвалив виконком міської ради - переглянув тарифи на проїзд у маршрутних таксі. Відтак, з 1 червня вартість проїзду у цьому виді громадського транспорту складе 10 грн. Зміна ціни на проїзд зумовлена здорожчанням усіх складових тарифу», - повідомили в департаменті.

У відомстві зазначили, що окрім вартості проїзду на рівні 10 грн, затверджено тариф 12 грн за одну поїздку на перевезення пасажирів до приєднаних до Вінниці громад і на нічному маршруті.

Підвищення вартості проїзду міська влада погодила через те, що відбулось значне падіння пасажиропотоку (на 62,1%), яке виникло внаслідок запровадження карантинних обмежень через пандемію COVID-19. Попри це, перевізники зберігають соціальні зобов’язання та продовжують здійснювати безкоштовні перевезення деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу під час навчання – за пів ціни. Також забезпечується безкоштовний проїзд учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників АТО та ООС, ліквідаторів аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії.

Серед причин подорожчання проїзду також зазначені зростання цін на пальне, комплектуючі та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Чинний тариф на проїзд у маршрутних таксі Вінниці діяв з 1 липня 2018 року і становив 5-6 грн залежно від маршруту, а також 8 грн за проїзд у нічному маршруті.