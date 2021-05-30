У Львові зібрали необхідні голоси під петицією про крематорій

Петиція щодо побудови крематорію у Львові назбирала необхідну кількість голосів.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Zаxid.net.

"У суботу, 29 травня, петиція щодо побудови у Львові крематорію подолала необхідну кількість голосів для того, аби її розглянули на найближчій сесії міської ради. Збір підписів розпочався ще 26 квітня. Але у п'ятницю, 28 травня, міський голова Андрій Садовий публічно закликав львів'ян підписувати петицію, і за добу документ набрав більше ніж 500 необхідних підписів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автором петиції щодо побудови крематорію є головний редактор інформаційної агенції «Гал-Інфо» Андрій Маринюк. В обґрунтуваннях журналіст написав, що «депутати Львівської міської ради, керуючись надуманими забобонами, міфами та власними інтересами, переконують львів'ян, що кремація не відповідає християнському вченню і не визнається церквою». Тож чоловік подав пояснення церков усіх конфесій їхніх позицій щодо кремації.

Станом на 29 травня петицію підписали 544 людини. Таким чином петиція подолала необхідну позначку в 500 підписів для того, аби її розглянули депутати на найближчій сесії міської ради.

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А у п'ятницю, 28 травня, міський голова Андрій Садовий заявив, що у Львові таки буде крематорій.

«Підготовка до будівництва вже триває. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища. У червні офіційно оголосимо архітектурний конкурс для того, щоб знайти найкращий варіант для реалізації цього проєкту», – повідомив Садовий.

Нагадаємо: у Львові вже раніше запланували розширити Голосківське та Сихівське кладовища. На 10 га планують збільшити Голосківське кладовище, а також на 16 га Сихівський цвинтар. Для такого розширення необхідно вирізати 26 га лісу.