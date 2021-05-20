У Львові одну з вулиць перейменують на честь Івана Павла II

У червні цього року виповнюється 20 років, як Папа Римський Іван Павло ІІ із пастирським візитом відвідав Україну, в тому числі Львів. З цієї нагоди місто готує програму заходів, зокрема перейменують одну зі львівських вулиць та присвоять назву площі.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалили на сесії Львівської міської ради, повідомляє її пресслужба.

Зазначається, що йдеться про перейменування частини вулиці Хуторівки (від вул. Стрийської до просп. Червоної Калини) на проспект Святого Івана Павла ІІ. А також – про присвоєння назви «площа Святої Софії Премудрості Божої» території у районі вул. Стрийської, вул. Козельницької та вулиці Проєктованої.

«Це одна з дуже важливих ухвал, яку ми повинні проголосувати. Це був історичний день, коли Іван Павло ІІ приїхав до Львова. Ми зробимо дуже важливу справу», - сказав під час розгляду питання мер Львова Андрій Садовий.

Упродовж 23-27 червня Україна святкуватиме 20-річчя візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України. Тоді у Львові Папа освятив місце, де будували Духовну семінарію Святого Духа УГКЦ, а також Український Католицький Університет.