На 16 інфраструктурних проєктів Львівщини цьогоріч передбачили майже ₴300 мільйонів

На реалізацію 16 інфраструктурних об’єктів Львівщини в межах програми Президента України «Велике будівництво» передбачено 294,3 млн грн бюджетних коштів з різних джерел.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Цьогоріч плануємо реалізувати 16 об’єктів, серед них – школи, садочки, об’єкти спорту, ЦНАП. На це передбачено 294,3 млн грн бюджетних коштів з різних джерел. Це і ДФРР, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, обласного та місцевих бюджетів. Ми не беремо багато нових об’єктів цього року, оскільки знаємо, що на Львівщині є чимало довгобудів і якраз цю проблему беремось вирішувати», - зазначив керівник департаменту економічної політики Львівської ОДА Степан Куйбіда.

У ЛОДА зазначають, що в частині шкіл передбачено реалізувати 5 об’єктів. Загальна сума фінансування – понад 140 млн грн. Це: реконструкція з добудовою Червоноградської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Червоноградської міської ради в смт. Гірник; добудова Новокропивницького НВК І-ІІІ ст. та спортивного залу із застосуванням енергозберігаючих технологій в с.Новий Кропивник Дрогобицького району; будівництво загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня в с.Братковичі Городоцького району; реконструкція з надбудовою Прилбичівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Митрополита А.Шептицького Яворівського району; будівництво школи в смт. Гніздичів Жидачівського району.

У поточному році планують завершити 3 об’єкти в повному обсязі. Так завдяки реалізації цих об'єктів покращать умови навчання для майже 800 дітей, створять понад 600 додаткових учнівських місць, та нові робочі місця для педагогів.

Також в межах Програми «Велике будівництво» реалізують два дошкільних навчальних заклади на загальну суму 30,5 млн грн. Це: реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу в с.В'язова Жовківського району та реконструкція нежитлового приміщення з розширенням за рахунок добудови та надбудови другого поверху під дошкільний навчальний заклад на 40 місць у с.Воля-Висоцька Жовківського району.

У поточному році заплановано їх завершити. Реалізація цих об’єктів дозволить створити додаткових 80 місць для дошкільнят, 30 нових робочих місць для педагогів та технічних працівників.

Серед спортивних об’єктів - планують реалізувати 7 об’єктів на загальну суму 85,3 млн грн. Передбачена реконструкція спортивних майданчиків зі штучним покриттям у Львівському національному університеті ім. Івана Франка у Львові; капітальний ремонт КЗСРРЛО Фізкультурно-спортивного комплексу "Сокіл" в м.Сокаль; реконструкція спортивного комплексу «Шахтар» в м.Червонограді ; реконструкція спортивного ядра та трибун стадіону Буської ДЮСШ в м.Буськ; реконструкція стадіону ім.Л.Броварського у м.Самборі; реконструкція будівлі басейну ДЮСШ «Тризуб плюс» в с.Давидів Пустомитівського району; капітальний ремонт трибун для глядачів на стадіоні ім. Є Смука у м.Яворів . У поточному році заплановано їх завершити.

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В облдержадміністрації додають, що в цьому році також передбачено нове будівництво об'єкту «Покращення надання публічних послуг для жителів Дрогобицького регіону шляхом створення центру «Документ-Сервіс Дрогобич» з реалізацією проекту «Будівництво центру публічних послуг «Документ-Сервіс Дрогобич». Вартість об’єкту - 15,9 млн грн. Та реконструкцію площі Вічевої (М.Шашкевича) та прилеглих вулиць у м.Золочеві Львівської області, вартістю 18 млн грн.