Запорізький аеропорт: новий термінал та відремонтована злітно-посадкова смуга за два роки

Упродовж двох років місто Запоріжжя збудувало новий пасажирський термінал Міжнародного аеропорту, відремонтувало злітно-посадкову смугу та підписало договори на відкриття рейсів з багатьма авіакомпаніями світу.

Про це міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив на форумі UkraineInvest Talks: Dnipro, презентуючи місто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я хотів би виділити три моменти: за два роки ми збудували новий пасажирський термінал КП “Міжнародний аеропорт “Запоріжжя”, відремонтували злітно-посадкову смугу і на сьогодні підписано договір на відкриття рейсів з багатьма авіакомпаніями світу… Пандемія внесла корективи, але головне: коли вкладають кошти, особливо коли це кошти бюджетні, я хотів би подякувати державним банкам, які повірили як місту, так і КП “Міжнародний аеропорт “Запоріжжя”, - сказав Буряк.

Він також додав, що у 2015 році аеропорт “Запоріжжя” мав чистий прибуток близько 4 - 4,5 млн гривень, а на початок 2020 року - 95 - 100 млн грн.

Міський голова Запоріжжя відзначив, що в місті велика увага приділяється розвитку міського транспорту, зокрема оновлюється парк електротранспорту, збільшується кількість великих автобусів (на сьогодні їх вже курсує на маршрутах 100 одиниць).

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня у Дніпрі проходить Міжнародний інвестиційний форум «UkraineInvest Talks Dnipro», спрямований на популяризацію інвестиційного середовища в регіонах України. Серед ключових тем - інвестиційна політика та розвиток регіонів, інвестиційні стимули для проєктів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, побудова «інвестиційних мостів» між українськими регіонами та світом.

Захід «UkraineInvest Talks: Dnipro» організовано урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest спільно з міською радою Дніпра та Агентством розвитку Дніпра в партнерстві з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України».