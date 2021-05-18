Українська авіакомпанія скасувала рейс Запоріжжя - Львів

Авіакомпанія SkyUр скасувала польотну програму за напрямком Запоріжжя - Львів – Запоріжжя.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі авіакомпанії.

"Авіакомпанія скасувала польотну програму за напрямком Запоріжжя - Львів – Запоріжжя. Пасажирам скасованих рейсів, як придбали квиток на сайті, було автоматично зараховано кошти на баланс в особистому кабінеті на сайті skyup.aero у сумі, що дорівнює повній вартості квитка, за якою його було придбано. Кошти зберігатимуться на балансі без обмежень у часі і можуть бути витрачені на користь будь-якої особи, не лише власника акаунта. Ці кошти можна використати на купівлю будь-яких квитків або додаткових послуг авіакомпанії. Також в особистому кабінеті ми передбачили можливість вивести гроші з балансу на картку", - зазначили в пресслужбі.

Пасажирам, які придбали квиток через агента з продажу авіаційних перевезень, необхідно звернутися за місцем його придбання для уточнення варіантів.

Причини скасування польотної програми в пресслужбі не пояснювали.

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Як раніше повідомлялось, рейс Запоріжжя - Львів планували запустити з 29 травня. Він мав виконуватись двічі на тиждень по середах та суботах.