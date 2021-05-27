На Житомирщині зберігається майже 600 тонн пестицидів, які необхідно утилізувати

На Житомирщині зберігається майже 600 тонн заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які необхідно утилізувати.

Про це йдеться у зверненні Житомирської обласнї ради до Кабінету Міністрів щодо необхідності фінансування робіт у сфері поводження з небезпечними відходами, прийнятому на сесії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На території області зберігається 598,506 т заборонених і непридатних до використання ХЗЗР, що підлягають знешкодженню (утилізації) та більша частина яких перебуває у вкрай незадовільному стані», - йдеться у зверненні.

Як зазначається, до 2015 року небезпечні відходи вивозили на утилізацію до ЄС, але зараз цей процес заблокований.

Для утилізації засобів хімзахисту рослин Житомирщина потребує близько 54 млн грн, але таких коштів в області немає.

«В Україні є єдине підприємство – ТОВ «Еко Нова», яке отримало ліцензію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Однак діючі потужності підприємства не дозволяють утилізувати 598,506 т хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються у Житомирській області», - йдеться у зверненні.

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Депутати облради просять Кабмін посприяти у вирішенні питання щодо фінансування робіт з утилізації або впровадження механізму централізованого вивезення небезпечних відходів за кордон.