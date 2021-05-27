В Житомирі звернулись до львівської влади щодо несанкціонованого вивезення сміття

Житомирська обласна рада звернулася до Львівської облради, ОДА та міськради Львова з через вивезення та самовільне скидання побутових відходів з регіону на території Житомирщини.

Звернення прийнято на сесії облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми, депутати Житомирської обласної ради, стурбовані ситуацією, яка склалася у Житомирській області щодо несанкціонованого і самовільного розміщення твердих побутових та інших відходів (у тому числі медичних) в не передбачених на те місцях, що має системний характер та має львівське походження», - йдеться у зверненні.

У документі зазначається, що 20-21 березня жителі села Будичани Житомирського району виявили на території непрацюючого цегляного заводу стихійне звалище побутових та інших відходів. Серед сміття виявили й медичні відходи – одноразові халати, маски, рукавички, упаковки від таблеток та медпрепаратів. Помічено також квитанції з міста Львова.

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У Житомирській облраді наголошують, що відходи розміщені у водоохоронній зоні річки Будичина, що є притокою річки Тетерів, який формує водосховище для відбору питної води.

Через інцидент надіслані звернення в Житомирську обласну прокуратуру, Головне управління Національної поліції України в Житомирській області, Державну екологічну інспекцію Поліського округу. Крім того, у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, МОЗ та Державну екологічну інспекцію спрямовані звернення щодо перевірки закладів охорони здоров’я Львова на дотримання законодавства у сфері поводження з медичними відходами, а також суб’єктів господарювання стосовно дотримання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Депутати Житомирської облради також просять владу Львова перевірити медичні заклади на предмет належного поводження та зберігання медичних відходів.