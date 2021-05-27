У Миколаєві влітку не відкриватимуть пришкільні табори
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням відповідне рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Керівники навчальних закладів, а також управління освіти вважають, що у зв’язку з нестабільною епідемічною ситуацією є недоцільною організація роботи пришкільних таборів», - сказала начальник управління освіти Ганна Личко.
За її словами, в пришкільних таборах для організації дозвілля дітей зазвичай організовують розважальні програми, екскурсії відвідування музеїв, кінотеатрів та театрів.
Натомість у квітні було внесено зміни до постанову Кабміну, відповідно до яких карантин продовжено до 30 червня. Також прийнято постанову головного державного санітарного лікаря України, якою визначено, що заходи в закладах загальної середньої освіти проводяться в межах одного класу або однієї групи.
Комісія з питань ТЕБ та НС погодилась з висловленою позицією.