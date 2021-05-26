У Миколаєві активісти виграли суд у глиноземного заводу на ₴9 мільярдів

Заводський райсуд Миколаєва задовольнив позов громадської організації "Стоп Шлам" та присудив стягнути з Миколаївського глиноземного заводу понад 9,2 млрд грн за моральну шкоду.

Про це організація повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Заводський районний суд м. Миколаєва задовольнив позов ГО "Стоп Шлам", яка діє в інтересах своїх 1279 членів, та присудив стягнути з Миколаївського глиноземного заводу понад 9,2 млрд грн за заподіяну моральну шкоду», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, дану інформацію журналістам підтвердила начальник екологічного відділу МГЗ Світлана Карпенко. При цьому вона зазначила, що суд наразі оголосив лише результативну частину і чим саме керувався при прийнятті такого рішення буде відомо пізніше.

Як повідомлялося, громадська організація «Стоп шлам» вимагає матеріальну компенсацію в розмірі 9,2 млрд гривень за начебто нанесену шкоду екології та місцевим жителям від відходів виробництва Миколаївського глиноземного заводу. Зокрема, йдеться про червоний шлам, який періодично забруднює навколишню територію і від нього страждають місцеві мешканці.

За словами керівника ГО «Стоп шлам» Василя Орла, їхня мета - не закрити завод, а щоб підприємство належно поводилося з відходами, виконувало вимоги закону і виплатило компенсацію постраждалим.

У свою чергу, на МГЗ вважають, що вимоги організації, яка не має належних компетенцій в області екологічного регулювання та необхідних знань про сучасні технології глиноземного виробництва, безпідставні і надумані.

Тим більше, що за останні 10 років завод направив понад 845 мільйонів гривень на природоохоронні заходи.

Як повідомлялося, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" - найбільше в Україні і одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії.

До жовтня 2017 року підприємство належало холдингу «Русал», підконтрольному російському олігархові Олегу Дерипасці.

У жовтні 2017 року МГЗ придбала швейцарська трейдингова компанія Glencore International, один з найбільших в світі постачальників сировинних товарів і рідкоземельних матеріалів.

Однак деякі ЗМІ стверджують, що за даними Єдиного держреєстру юросіб України, Дерипаска залишається кінцевим бенефіціаром ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».