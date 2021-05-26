На Волині відкрили оновлене приймальне відділення лікарні

У Ратнівській лікарні Волинської області розпочинає роботу реконструйоване за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» приймальне відділення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

"Днями приймальне відділення невідкладної допомоги Ратнівської лікарні отримало необхідні дозвільні документи із ДАБІ, тому готове розпочати свою роботу та приймати пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

На будівельні роботи спрямували 11 млн 493 тис. грн, з яких кошти державного бюджету – 8 млн грн. За ці кошти відділення забезпечено сучасним обладнанням та має всі умови для людей з особливими потребами.

Зокрема, тут функціонують кабінети ендоскопії, функціональної та ультразвукової діагностики, оглядові, пункти прийому громадян та відділення, які необхідні для якісної діагностики пацієнтів. Для цього придбані ендоскопічний апарат, УЗД, відеоколоноскоп, відеоцистоскоп, відеобронхоскоп.

Окрім того, є інфекційне відділення на 58 ліжок із боксами для хворих з ознаками інфекційної хвороби. Також у приймальному відділенні забезпечено окремий заїзд для карети швидкої допомоги.

Ратнівська районна лікарня обслуговує близько 86 тисяч місцевих мешканців. Потужність медзакладу – 188 стаціонарних ліжкомісць. Зокрема, лікарня має 7 відділень із денним стаціонаром, поліклінічне відділення та діагностичну службу із семи відділень (відділення екстреної медичної допомоги, клініко-діагностична лабораторія, рентгенологічне, фізіотерапевтичне відділення, трансфузіології, операційний блок, централізована стерилізаційна та відділення гемодіалізу від Луцької міської лікарні «Штучна нирка»).

Заступник керівника Офісу Президента та координатор програми “Велике будівництво” Кирило Тимошенко раніше повідомив про те, що за планом президентської програми у другій половині цього року має розпочатися реконструкція обласних лікарень.