ДФС проводить обшуки у Черкаській міськраді

Працівники Державної фіскальної служби проводять обшуки у Черкаській міській раді.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба ДФС, передає Укрінформ.

Зазначають, що співробітники ГСУ ФР ДФС України та співробітники ГУ ДФС у Черкаській області, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили протизаконну схему ухилення від сплати податків при здачі в оренду комунального майна, у якій були задіяні службові особи Черкаської міської ради та низки комунальних підприємств.

З початку 2017 року по теперішній час комунальні підприємства та бюджетні установи міста не перераховували до міського бюджету кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання доходів загальним фондом міського бюджету на суму близько 35 млн грн.

У Черкаській міськраді проходять обшуки / Фото: ДФС

Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів, щодо здачі в оренду комунального майна, чорнових записів щодо існування зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.