ДФС виявила у Криворізькій міськраді махінації із закупівлями обладнання для ПЛР-тестів

У Кривому Розі співробітники головного слідчого управління ФР ДФС України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора, під час розслідування кримінального провадження, викрили протизаконну схему закупівлі медичного обладнання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДФС на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як зазначається у повідомленні, виконком організував закупівлю обладнання для проведення аналізів на коронавірус методом ПЛР для потреб Криворізької інфекційної лікарні за ціною, завищеною у 3,5 раза. Розмір збитків місцевому бюджету становить близько 4 млн грн.

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Наразі триває обшук з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, постачання обладнання, чорнових записів щодо діяльності зазначеної схеми розкрадання бюджетних коштів, повідомляє ДФС.

Фото: ДФС