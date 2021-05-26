Забруднення землі на Хмельниччині: підприємство завдало збитків на ₴36 мільйонів
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.
«Шепетівською окружною прокуратурою заявлено позов про стягнення 36 млн грн шкоди, завданої засміченням земельної ділянки у м. Шепетівка небезпечними відходами, та про її приведення у попередній стан», - йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, небезпечні відходи – це шліфувальний металошлам, що утворився в процесі господарської діяльності луцького підприємства, яке зобов’язане вивозити його на спеціальні об’єкти.
Зазначається, що у травні 2018 року дорогою до місця утилізації сміття у м. Горішні Плавні Полтавської області його самовільно вивантажили на території колишнього маслозаводу в Шепетівці. Згодом місцевий житель використав відходи для облаштування заїзду до власного господарства.
Внаслідок цього допущено забруднення ґрунту речовинами міді, нафтопродуктів, нікелю, фосфору, хлоридів, цинку.