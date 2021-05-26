Забруднення землі на Хмельниччині: підприємство завдало збитків на ₴36 мільйонів

У Шепетівці на Хмельниччині підприємство самовільно скинуло небезпечні відходів, унаслідок чого завдало збитків довкіллю на 36 млн грн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.

«Шепетівською окружною прокуратурою заявлено позов про стягнення 36 млн грн шкоди, завданої засміченням земельної ділянки у м. Шепетівка небезпечними відходами, та про її приведення у попередній стан», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, небезпечні відходи – це шліфувальний металошлам, що утворився в процесі господарської діяльності луцького підприємства, яке зобов’язане вивозити його на спеціальні об’єкти.

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Зазначається, що у травні 2018 року дорогою до місця утилізації сміття у м. Горішні Плавні Полтавської області його самовільно вивантажили на території колишнього маслозаводу в Шепетівці. Згодом місцевий житель використав відходи для облаштування заїзду до власного господарства.

Внаслідок цього допущено забруднення ґрунту речовинами міді, нафтопродуктів, нікелю, фосфору, хлоридів, цинку.