В Ужгороді просять включити до «Великого будівництва» нову лінію очисних споруд

У вівторок на сесії Ужгородської міськради депутати проголосували звернення до Офісу Президента України про включення до Програми «Велике будівництво» проєкту будівництва нової лінії каналізаційних очисних споруд в Ужгороді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ужгородська міськрада у Фейсбуці.

Як зазначається, наявні очисні споруди в Ужгороді експлуатуються із 1975 року, наразі вони вже зношені на 95%. “Особливо критичний стан спостерігається під час інтенсивних опадів, коли кількість стоків збільшується на 50-90%. При проєктній потужності 50 тис. метрів кубічних на добу навантаження збільшується майже вдвічі. Кожного дня існує ймовірність повної зупинки роботи очисних споруд, що призведе до неспроможності функціонування всієї мережі водовідведення міста”, - наголошують депутати.

Вирішення цього питання, йдеться у зверненні, є однією з головних інфраструктурних проблем обласного центру. Наголошується, що є постійна загроза забруднення неочищеними стічними водами річки Уж, яка впадає у річку Лаборець у Словаччині та річку Латорицю, яка входить до басейну річки Дунай. Тобто, є ризик екологічного забруднення регіону та суміжних територій Словаччини й Угорщини.

Як наголошують депутати Ужгородської міськради, успішна реалізація проєкту будівництва нової лінії каналізаційних очисних споруд дасть можливість подальшого розвитку обласного центру Закарпаття та прилеглих населених пунктів.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента і координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що у планах «Великого будівництва» на 2021 рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.