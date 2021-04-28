У Чернігові просять прийняти загальнодержавну програму «Питна вода України»

Депутати Чернігівської обласної ради ухвалили звернення до Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра з проханням розробити й затвердити державну цільову програму "Питна вода України".

За документ вони проголосували на другому пленарному засіданні четвертої сесії обласної ради 8-го скликання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жителі сільських населених пунктів масово скаржаться на відсутність води в колодязях. Вирішити це питання можна через буріння артезіанських свердловин глибиною 100-400 м, що є дороговартісним процесом і вимагає державної підтримки", - ідеться, зокрема, у зверненні.

У ньому також нагадується, що цільова програма "Питна вода України" у нашій державі діяла в 2011-2020 роках. Вона передбачала заходи з облаштування джерел питного водопостачання, будівництва, реконструкції водопровідних і каналізаційних споруд, буріння артезіанських свердловин, оснащення лабораторій контролю якості води тощо і мала дуже важливе значення. Термін дії документа вийшов, але проблеми, які він допомагав вирішувати, залишаються актуальними.

Депутати Чернігівщини вважають, що ухвалення загальнодержавної програми сприятиме прийняттю відповідних регіональних програм та покращить ситуацію з доступом до чистої питаної води в усіх областях України.