У Чернігові просять прийняти загальнодержавну програму «Питна вода України»

У Чернігові просять прийняти загальнодержавну програму «Питна вода України»

Укрінформ
Депутати Чернігівської обласної ради ухвалили звернення до Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра з проханням розробити й затвердити державну цільову програму "Питна вода України".

За документ вони проголосували на другому пленарному засіданні четвертої сесії обласної ради 8-го скликання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жителі сільських населених пунктів масово скаржаться на відсутність води в колодязях. Вирішити це питання можна через буріння артезіанських свердловин глибиною 100-400 м, що є дороговартісним процесом і вимагає державної підтримки", - ідеться, зокрема, у зверненні.

У ньому також нагадується, що цільова програма "Питна вода України" у нашій державі діяла в 2011-2020 роках. Вона передбачала заходи з облаштування джерел питного водопостачання, будівництва, реконструкції водопровідних і каналізаційних споруд, буріння артезіанських свердловин, оснащення лабораторій контролю якості води тощо і мала дуже важливе значення. Термін дії документа вийшов, але проблеми, які він допомагав вирішувати, залишаються актуальними.

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Депутати Чернігівщини вважають, що ухвалення загальнодержавної програми сприятиме прийняттю відповідних регіональних програм та покращить ситуацію з доступом до чистої питаної води в усіх областях України.

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