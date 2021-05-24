У Львові пікетували суд, який розглядає справу про згвалтування 12-річного хлопчика

У понеділок, 24 травня, у Львові під будівлею районного залізничного суду, де відбулося закрите засідання у справі про зґвалтування у червні минулого року 12-річного хлопчика, зібралися понад 50 осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, більшість із них підтримують сім'ю постраждалого, але була і група з п'яти осіб, які заперечують провину 18-річного підозрюваного.

Батьки постраждалого хлопчика зазначили, що для них дуже важлива підтримка людей, оскільки під час минулого засідання суд пікетували молодики у білих футболках із написами на захист звинувачуваного: "Мирославу - волю". За словами Олега Яцківа, батька постраждалого хлопчика, сторона обвинувачення починає поширювати чутки, що справу нібито організувала родина потерпілого.

Водночас про те, що справа сфабрикована, заявив журналістам і адвокат захисту Ігор Мамчур. Стверджують, що 18-річний підозрюваний не чинив злочину, і його батьки. Вони теж прийшли під суд у футболках із написами про невинуватість Мирослава і обіцяють у разі обвинувального вироку звертатися з апеляцією у всі можливі інстанції, включно з Європейським судом з прав людини.

Адвокат сім'ї потерпілого Іван Василишин називає такі заяви нісенітницями та повідомляє, що сторона обвинуваченого за 11 місяців змінила 5 захисників. "Якщо експертиза встановила, що біологічні зразки, які виявили в постраждалого, належать обвинувачуваному, то хто таке міг підробити? Я б назвав це досить неадекватною позицією, яка створюється для затягування справи", - сказав Василишин.

При цьому він розраховує, що справа скоро отримає "логічне завершення".

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня львівські правоохоронці встановили та затримали зловмисника, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річного хлопчика у парку. 18-річному мешканцю Львова повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Для затриманого було обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави.