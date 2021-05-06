На Харківщині затримали підозрюваного в зґвалтуванні 13-річної школярки
Про це повідомив у Телеграмі Департамент карного розшуку Нацполіції України, передає Укрінформ.
«Працівниками управління карного розшуку спільно з оперативниками відділення поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено місцезнаходження та затримано 60-річного зловмисника, який у квітні цього року зґвалтував 13-річну дівчинку», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що підозрюваний і потерпіла проживали в одному будинку, і чоловік скористався тим, що дитина була вдома сама. Коли дізнався, що матір дівчинки звернулася до правоохоронців, почав переховуватися.
У вчиненні злочину затриманий зізнався, йому вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.