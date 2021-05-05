У Харкові підозрюваного у вбивстві молодої пари арештували без права застави

Московський райсуд Харкова взяв під варту 22-річного підозрюваного у скоєнні подвійного убивства на вулиці Дружби Народів у Московському районі обласного центру.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у суді.

"Чоловіку обрано запобіжний захід у виді двомісячного тримання під вартою, а саме, у СІЗО, без визначення розміру застави", - зазначили у суді.

Підозрюваний, додали у суді, навчається в одному з вишів Харкова: "Під час обшуку у нього вдома знайшли речові докази".

"Підозрюваний вину не визнав, стверджує, що то був самозахист", - сказали у суді.

За словами адвоката, пояснили у суді, у підозрюваного раніше були стосунки з 24-річною дівчиною: "У той момент, коли вони були удвох, додому повернувся 29-річний співмешканець дівчини. Спочатку він нібито вбив дівчину, а потім напав із ножем на студента, і той начебто був вимушений захищатися".

Серед версій під час судового засідання також називали й ревнощі.

Як повідомляв Укрінформ, 2 травня близько 20:30 жінка у квартирі на вулиці Дружби Народів у Харкові знайшла тіло свого 29-річного сина і його 24-річної дівчини. На тілах правоохоронці виявили численні колото-різані поранення.

Уночі 3 травня, начальник ГУ Нацполіції Харківської області Андрій Рубель заявив про затримання підозрюваного у подвійному вбивстві. За його даними, підозрюваний – 22-річний молодик, який був знайомий зі своїми жертвами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо провина затриманого буде доведена у суді, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.