У Харкові затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві молодої пари

У Харкові затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві хлопця та його дівчини, яки мешкали разом.

Про це начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель написав у Фейсбуці.

"Подвійне вбивство розкрито. Злочинця затримано. Поліцейські оперативно спрацювали", - написав Рубель.

За його словами, 2 травня мати знайшла вбитого сина та його дівчину і звернулась до поліції.

"В ході слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний знайомий загиблих. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення", - пояснив керівник поліцейського главку.

Підозрюваного, уточнили кореспондентові Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, затримано 3 травня за місцем його мешкання.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці з'ясовують обставини вбивства двох молодих людей, мотиви скоєння злочину, а також інші деталі.

Як повідомляв Укрінформ, 2 травня близько 20:30 жінка у квартирі на вулиці Дружби Народів у Харкові знайшла тіло свого 29-річного сина і його 24-річної дівчини. На тілах виявлено численні колото-різані поранення.

На місце події виїжджали керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група і керівництво Харківського районного управління поліції № 2, кінологічна служба, криміналістична лабораторія. Слідство розпочато за статтею, пов'язаною з умисним вбивством.