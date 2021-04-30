На Полтавщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні 11-річної дівчинки

На Полтавщині жінка повідомила про зґвалтування її 11-річної дитини. Поліція затримала підозрюваного.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

«Отримавши 28 квітня від 37-річної місцевої жінки інформацію про злочин, ми, під процесуальним керівництвом прокуратури, миттєво провели оперативно-розшукові та слідчі дії, в ході яких встановлено, що до зґвалтування малолітньої дитини причетний 25-річний сусід потерпілої», - зазначив начальник відділу №2 Полтавського районного управління поліції Максим Євграфов.

За попередньою версією слідства, 25-річний місцевий чоловік підійшов до 11-річної дівчинки, яка проводила дозвілля на вулиці біля свого будинку, та завів її в нежитловий будинок, де здійснив стосовно дитини насильницькі дії.

Наразі фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Розслідується кримінальне провадження, відкрите за кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 152 Кримінального кодексу (зґвалтування малолітньої дитини). У разі доведення судом вини фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.