У Вінниці до Дня Героїв встановили символічний камінь Івану Богуну

З нагоди Дня Героїв України та 370-річчя героїчної оборони Вінниці у Вінниці поблизу площі імені Івана Богуна встановили символічний камінь на місці, де понад 13 років тому планували встановити пам’ятник славетному полководцю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

На фасадній стороні каменю висічено напис: "Цей камінь є символом волі вінничан встановити на цій площі пам’ятник оборонцю нашого краю, Вінницькому полковнику Івану Богуну. Громада м. Вінниці. 23.05.2021".

На зворотній стороні каменю змальовано традиційні звичаєві символи та орнаменти, які символізують безперервність буття і розвитку українського народу на рідній землі протягом тисячоліть.

До акції зі встановлення каменю долучилися представники громадських організацій області, ветерани АТО/ООС.

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Як повідомлялося, в Україні 23 травня відзначають День Героїв - держава вшанує пам'ять усіх, хто присвятив життя боротьбі за Україну та її Незалежність.

Фото: suspilne.media