У Києві відзначають День Героїв

У Києві проходять заходи з нагоди відзначення Дня героїв.

Як повідомляє Укрінформ, у столиці проходять заходи на алеї Героїв Небесної Сотні та біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.

Зокрема, зранку 23 травня на Алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида та покладання квітів біля меморіального знаку Героям Небесної сотні.

День Героїв у Києві / Фото: Дмитро Стаховський, Укрінформ

Також на Михайлівській площі урочисто вшановують борців за Незалежність України. Відбудеться також панахида та покладання квітів до Стіни пам’яті.

У заходах беруть участь родини Героїв Небесної Сотні, родини полеглих учасників АТО й ООС, учасники цих бойових дій, учасники Революції Гідності.

Організатори: громадська організація «Родини «Небесної сотні», Київський міський центр допомоги учасникам Антитерористичної операції, Всеукраїнська Громадська організація «Об’єднані війною. 90-й батальйон», Національний музей Революції Гідності.

Як повідомлялося, в Україні 23 травня відзначають День Героїв - держава вшанує пам'ять усіх, хто присвятив життя боротьбі за Україну та її Незалежність.