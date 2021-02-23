У столичному Національному музеї Революції гідності презентували науковий збірник "Революція гідності: на шляху до історії" до Дня Героїв Небесної Сотні.

Як передає кореспондент Укрінформу, на заході були присутні автори збірника та представники Національного музею Революції гідності.

"Сучасні вчені зазначають, що орієнтовна історична дистанція – 50 років. Саме за цей час подія з суто політичної перетворюється на історичну. Можливо, цей термін буде скорочуватися, але він свідчить про те, що події Майдану тільки на шляху до історії", – розповів про назву збірника генеральний директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло.

Завідувач відділу науково-дослідної роботи музею Катерина Романова підкреслила, що створення збірника "Революція гідності: на шляху до історії" – це перший крок до того, щоб "жива" історія ставала академічною.

Водночас декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Іван Патриляк, який був залучений до написання збірника, наголосив, що представлені дані є проміжними і не остаточними.

"Майдан ще не став історією. Революція триває. У 2013 вона дала старт колосальним механізмам суспільних змін. Відтоді вони повільно відбуваються, але я впевнений, що згодом еволюційно змінять нашу країну", – сказав Патриляк.

Збірник містить матеріали першого наукового форуму «Революція гідності: на шляху до історії», що був ініційований Національним музеєм Революції гідності та відбувся у Києві 12-13 грудня 2019 року.

До збірника увійшли статті, автори яких досліджують суспільно-політичний, цивілізаційний і культурологічний виміри Майдану, розглядають проблеми формування державної політики пам'яті, комеморації та музеєфікації "складної історії".

Електронна версія буде розміщена на вебсайті музею.

У Києві презентували науковий збірник «Революція гідності: на шляху до історії» / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року, в Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні. Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинули найбільше активістів Євромайдану. 17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.