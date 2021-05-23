На Житомирщині влада через суд вирішує питання з «артистами»-дорожниками за поганий асфальт

У Житомирській області планують відремонтувати цього року 250 км доріг, а з безвідповідальними дорожниками розв'язують питання через суд.

Як передає Укрінформ, про це у ефірі телеканалу "Дом" розповів голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

"Коли вперше прийшов до президента доповідати про 100 днів своєї роботи, він запитав: "Скільки ти доріг хочеш побудувати?". Я кажу: "Ось, з того, що ми бачимо, — 94 км дороги". Він подивився і сказав: "А ти дороги збираєшся 10 років будувати? Мені так не підходить. Подумайте, як збільшити обсяги", — згадує голова Житомирської ОДА.

За його словами, у 2020 році в області реконструювали майже 200 км дороги.

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"Це зовсім інший підхід. Ось, раніше, коли я прийшов, це було розмазування асфальту тонким шаром. Тому доріг не було, вони просто сходили разом з цим асфальтом", — зазначив Бунечко.

Керівник регіону додав, що з безвідповідальними підрядниками йдуть судові процеси.

"Деякі "артисти"-дорожники досі намагаються з нами судитися за ті "роботи", які вони виконали. Хочуть відсудити 40 млн грн. Але наша правова оцінка абсолютна і правда точно за нами. А ці всі й раніше ні чорта не робили, ось хочуть і далі не робити, але продовжують судитися. Ми одним уже ніс втерли, які нам будували амбулаторії. Зробимо це і тим "великим" дорожникам, які не будували нічого, і за той асфальт, який з'їхав разом зі снігом. У нас ці всі акти є", — прокоментував він.

Бунечко додав, що у Житомирській області приводять до ладу міжнародні, регіональні та місцеві траси.

"Ми будуємо міжнародні дороги. Дорога М1 — це дорога від Білорусі до Молдови фактично. Вже біля кордону з Білоруссю новий шматок лежить. Біля Житомира траса М21 — тут 15 км нових укладено. Зараз триває ремонт на розв'язці біля Бердичева, яка стоїть на трасі М21... Дороги до шкіл, які ми також будуємо, дороги до амбулаторій, дороги до лікарень, між селами. Люди повинні отримувати нову якість життя. І це є стратегія програми "Велике будівництво", — перерахував він.

Також в спільних планах з "Укравтодором" побудувати автомобільний міст в Житомирі.

"І знаєте, у нас дедалі менше і менше критики щодо будівництва доріг. Цього року буде побудовано 250 км", — підкреслив голова Житомирської ОДА.

Крім того, він зауважив, що Житомирщина — аграрний регіон, тому актуальна проблема перевезення вантажів великої тоннажності. Особливо у період жнив і посівної кампанії. Щоб фури не руйнували дорожнє покриття — на трасах проводять ваговий контроль.

"У нас на трасі М21 встановлюється новий ваговий контроль, на трасі М06 "Київ — Чоп" також ставиться ваговий контроль. На малих дорогах — це робота "Укртрансінспекції", — сказав Бунечко.

Він підкреслив, що цілість дорожнього полотна залежить і від місцевих жителів.

"Але якщо не буде ставлення простих людей, для яких ми будуємо ці дороги, то і доріг не буде. Якщо вони будуть дивитися крізь пальці на всі ці перевантаження. Крім зерновозів, у нас же камінь тут добувають, брили валять по 40 тонн на свої машини. І ми не можемо, скажімо, в найдальшому куточку області побачити, як непорядний аграрій завантажив 40 тонн в машину. Але люди-то точно бачать і точно розуміють, хто вбиває їхні дороги, якими їм потім їздити", — наголосив голова Житомирської ОДА.