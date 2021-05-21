На Житомирщині перекрили трасу Київ-Чоп через земельне питання

На Житомирщині люди перекривали трасу Київ-Чоп, вимагаючи виділення їм землі колишнього колективного сільгосппідприємства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Зранку 21 травня жителі Черняхівської територіальної громади розпочали акцію, безперервно рухаючись пішохідним переходом. Унаслідок цього на 128 км автошляху Київ-Чоп утруднений рух транспортних засобів та виникли затори», - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали підрозділи превентивної діяльності Головного управління Нацполіції Житомирщини, Житомирського районного управління та Управління патрульної поліції області.

За інформацією Суспільне. Житомир, учасники акції протестували проти розпаювання земель колективного сільськогосподарського підприємства «Україна-Черняхів-1». За словами організатора заходу Богдана Максимчука, цю землю мають отримати понад 300 місцевих пайовиків, які працювали на цьому підприємстві. 17 травня місцеві жителі пікетували обласне управління Держеокадастру. Люди обурені наказом, що дозволяє передання землі тим, хто не зареєстрований на території громади.

Як уточнили в поліції, в акції взяли участь близько 150 осіб, і станом на 13.00 вона завершилася.